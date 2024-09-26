سيارات فولفو تكسر حاجز الـ 4 ملايين جنيه

شهدت أسعار السيارات تراجعًا كبيرًا في المبيعات، مما أدى إلى ركود حركة البيع وارتفاع أسعار السيارات، وكانت سيارات فولفو من السيارات التي ارتفعت أسعارها نحو 100 ألف جنيه.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية فولفو، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي فرضت على أسعار سيارات فولفو XC60 الجديدة، ومن المقرر تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل، ونرصدها في التقرير التالي:

فئة Core طراز 2024 بسعر 4 ملايين و100 ألف جنيه وزادت إلى 4 ملايين و200 ألف جنيه.

مواصفات محرك فولفو XC60

زودت سيارات فولفو بمحرك 4 سلندرات سعة 2000 سي سي بقوة إجمالية تبلغ 249 حصانًا وعزم دوران 350 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وتعمل السيارة بالجر الأمامي، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 7 ثوانٍ. ومحرك السيارة يأتي بنظام الهايبرد ويحقق استهلاك وقود 7.5 لتر لكل 100 كم.



وتتميز السيارة بمصابيح ليد قياسية في كل فئات السيارة وكشافات شبورة أمامية في أعلى الفئات مع مصابيح نهارية خاصة. ويتوفر للسيارة تصميم أمامي مميز أسود لامع في الشبكة الأمامية مع تغييرات في الشبكة والاكصدامات الأمامية.