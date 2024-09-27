الجمعة 27 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تقديم شكوى ضد إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية

العمال الفلسطينيون،
العمال الفلسطينيون، فيتو

أفادت «أسوشييتد برس»، بأن 9 نقابات دولية تقدمت بشكوى ضد إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية نيابة عن 200 ألف عامل فلسطيني.

وقالت «أسوشييتد برس»: إن الشكوى تطالب إسرائيل بدفع تعويضات للعمال الفلسطينيين الذين لم يتلقوا أجورهم بعد 7 أكتوبر.

مستويات عنف غير مسبوقة بالضفة الغربية

 وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأونروا، إلى أن الضفة الغربية تشهد مستويات غير مسبوقة من العنف، مما يعرض المجتمع المحلي للخطر.

كما أكدت الأونروا حول الوضع الميداني، أن "البنية التحتية المدنية تعرضت للتدمير، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، وأصبحت المجتمعات المحلية تعاني من صعوبة الحصول على الإمدادات الأساسية".

وتابعت الأونروا: "اضطرت الأونروا إلى تعليق خدماتها المقدمة للاجئين بسبب المخاطر غير المقبولة التي يتعرض لها موظفوها والمستفيدون أثناء هذه العمليات".

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إسرائيل منظمة العمل الدولية الفلسطينيين الأونروا الضفة الغربية

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