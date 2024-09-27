جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي رفح
نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت -إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء- إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.
جيش الاحتلال يعلن شن عشرات الغارات على جنوب لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ عشرات الغارات على بنى تحتية ومبان عسكرية وخلايا لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 88 وإصابة 153 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أمس الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".
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