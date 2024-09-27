ضبط 64 سلاحا ناريا وتنفيذ 686 حكما قضائيا خلال حملة بـ3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

فى أسيوط؛ تم ضبط 35 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (60) قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهم لـ"11 منهم معلومات جنائية").



كما تم ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,270 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (10 متهمين لـ"5 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 686 حكما قضائيا متنوعا.

حملة أمنية فى أسوان

وفى أسوان؛ جرى ضبط 4 قضايا "اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وضبط قطعة سلاح نارى (بندقية آلية – خزينة – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.



وفى دمياط؛ تم ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11 كيلو جراما لمخدر البانجو – 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) وكذلك ضبط (3) قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ"3 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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