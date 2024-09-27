الجمعة 27 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 64 سلاحا ناريا وتنفيذ 686 حكما قضائيا خلال حملة بـ3 محافظات

ضبط 64 سلاحا ناريا
ضبط 64 سلاحا ناريا

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

فى  أسيوط؛  تم ضبط 35 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (60) قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهم لـ"11 منهم معلومات جنائية").

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كما تم ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,270 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (10 متهمين لـ"5 منهم معلومات جنائية")،  وتنفيذ 686 حكما قضائيا متنوعا.

 

حملة أمنية فى أسوان 

وفى أسوان؛ جرى ضبط  4  قضايا "اتجار فى المواد المخدرة  ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو")  بحوزة (6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وضبط قطعة سلاح نارى (بندقية آلية – خزينة – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.
 

وفى  دمياط؛ تم ضبط  3  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11 كيلو جراما لمخدر البانجو – 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) وكذلك ضبط (3) قطع أسلحة نارية عبارة عن  (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ"3 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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مخدر البانجو مخدر الهيروين قطاع الأمن العام أسيوط – أسوان – دمياط

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