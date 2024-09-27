الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة فى القطامية

ضبط تشكيل عصابى لسرقات
ضبط تشكيل عصابى لسرقات أعمدة الإنارة فى القطامية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة أعمدة الإنارة.

الأمن يكشف ملابسات تغيب طفلة فى الإسكندرية

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع عبر 3367 منفذا ومعرضا

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" –مقيمون بمحافظة السويس)، بسرقة أعمدة الإنارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة القطامية مستخدمين سيارتين فى إرتكاب وقائع السرقة.
 

القبض على تشكيل عصابى 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- الأدوات المستخدمة فى الفك والتركيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب "الفك والتقطيع" من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بقصد بيعها خردة، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (تاجرى خردة "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة السويس) تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد من كشافات  أعمدة الإنارة - كمية من الحديد المنصهر الناتج عن صهر الأعمدة  - كمية من الأسلاك النحاس "من متحصلات وقائع السرقة" – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى إرتكاب نشاطهم الإجرامى). 
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية بالقاهرة أعمدة الإنارة عناصر تشكيل عصابى سرقة أعمدة الإنارة دائرة قسم شرطة القطامية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات تغيب طفلة فى الإسكندرية

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع عبر 3367 منفذا ومعرضا

اليوم، بدء غلق كلي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب لوصلة المريوطية

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بجميع المحاور وميادين القاهرة الكبرى

الداخلية تعلن استشهاد ضابط بمديرية أمن أسوان ومصرع عنصر شديد الخطورة

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط 3 كيانات تعليمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

الداخلية تنظم احتفالية بمناسبة العام الثالث لمبادرة «جيل جديد» (فيديو)

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

بتكلفة تصل لـ 600 مليون دولار.. أغلى 3 حفلات زفاف في 2024 (فيديوجراف)

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

كوكتيل مخدرات، سقوط تجار "الكيف" في القرنة

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

أرخص كيلو بالأسواق، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

منوعات

المزيد

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

جوامع الدعاء في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية