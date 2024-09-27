مقتل سائق وإصابة عامل، سطو مسلح على سيارة وسرقة أموال مستقليها بالهرم

لقى سائق مصرعه وأصيب عامل إثر عملية سطو مسلح على سيارة وسرقة أموالهما بمنطقة الهرم، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.



تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال (سائق" توفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر" – عامل "مصاب بجروح متفرقة").



مقتل سائق وإصابة آخر

بالانتقال وسؤال (المصاب) قرر أنه حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة المتوفى وبحوزتهما مبلغ مالى قاما بالتوقف أمام أحد المحال لتحويل مبلغ مالى عبر محفظته الإلكترونية لأحد الأشخاص وعقب انصرافهما بالسيارة فوجئا بدراجتين ناريتين يستقلهما مجهولون قاموا باستيقافهما واعتدى أحدهم عليهما بسلاح محدثًا إصابتهما والتى أودت بحياة الأول واستولوا على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض "مطواة، سنجة" – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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