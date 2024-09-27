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علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

علماء روس يستخدمون
علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية

 أعلنت الدكتورة نينا تيكونوفا مديرة مختبر معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا، عن استخدام فيروسات خاصة في علاج جروح الطلقات النارية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تشير تيكونوفا، في مؤتمر التكنولوجيا الحيوية، إلى أن علماء من نوفوسيبيرسك اختاروا فيروسات خاصة تكافح البكتيريا واستخدموها في علاج الجروح الناجمة عن الطلقات النارية.

 

استخدام فيروسات خاصة في علاج جروح الطلقات النارية

 وتقول: "اختار العلماء لتجربة علاج الجروح الناجمة عن طلقات نارية العاثيات (فيروسات تلتهم البكتيريا) التي فعلا ساعدت على التئام الجروح، حيث ظهرت لدى المرضى الحمى خلال اليومين الثاني والثالث من بدء العلاج، ما يشير إلى أن الفيروسات دخلت في البكتيريا ودمرتها لأن شظايا جدران الخلية البكتيرية لها تأثير يرفع درجة الحرارة".

 

ووفقا لها، يرجع استخدام العاثيات في العلاج إلى نشوء مقاومة عالية لمضادات الحيوية لدى المرضى، ما يمنع التئام الجروح. وبالإضافة لجروح الطلقات النارية استخدم العلماء العاثيات في علاج التقرحات لدى المرضى المصابين. وبهذه الطريقة تم معالجة 19 مريضا مصابا بطلقات نارية شفيت جروح 16 منهم تماما، أي أن نسبة نجاحها أعلى من 80 بالمئة.

 

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