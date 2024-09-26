يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

نجح فريق من العلماء في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، في تصميم حذاء ذكي يمكنه تحليل حركة المريض وكشف جميع اضطرابات المشي لأغراض علاجية.

علماء يصممون حذاء ذكي لمراقبة اضطرابات المشي

وفي هذا السياق ذكرت تقارير إعلامية أن الحذاء الطبي يحتوي على 64 مستشعرًا متطورًا تراقب حركة الشخص بدقة عالية، مما يسمح للأطباء بتشخيص الحالات الناتجة عن اضطرابات المشي بطريقة أكثر فعالية.

ويعد هذا الابتكار خطوة هامة نحو تحسين الرعاية الصحية ومساعدة المرضى على استعادة قدرتهم على الحركة الطبيعية.

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