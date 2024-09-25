اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟
في واقعة غريبة من نوعها تمكن باحثون في نيوزيلندا من التعرف على نوع جديد من أسماك القرش الشبح، وهي سمكة قادرة على الصيد في المياه العميقة للمحيط الهادئ.
اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح
وقال الفريق إنه اكتشف عينات من هذا النوع ضيق الأنف في هضبة تشاتام، وهي منطقة في المحيط الهادئ تمتد لأكثر من ألف كيلومتر شرق نيوزيلندا.
وترتبط أسماك القرش الشبح، والتي تسمى أيضا chimaera، بأسماك القرش والشفنينيات، ولها هيكل عظمي غضروفي، وتتغذى على القشريات على أعماق تصل إلى حوالي 2600 متر.
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