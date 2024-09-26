السفير الأمريكي بتل أبيب يبلغ عن منع إسرائيليين إدخال مساعدات لغزة
ذكر موقع بروبابليكا في تقرير له اليوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن السفير الأمريكي بتل أبيب أبلغ مرارا عن حالات منع فيها الإسرائيليون مساعدات لقطاع غزة.
السفير الأمريكي في تل أبيب يبلغ عن منع إسرائيل مساعدات إنسانية لغزة
وأضاف الموقع في تقريره أن مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية طالبوا واشنطن بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل لعرقلتها مساعدات غزة.
ومن جانبه رفض وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ما توصلت إليه وكالتان أمريكيتان بشأن تعمد إسرائيل منع إيصال المساعدات لغزة.
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