الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

حذرت مصر مجددا من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها"، وذلك على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان بما في ذلك على العاصمة بيروت، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

مصر تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان 

وأصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس بيانا صحفيا جاء به: "ستواصل مصر جهودها في التواصل  مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الخطير.وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم في غزة ولبنان.

وتابع البيان: كما تؤيد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة في المنطقة.وتؤكد أن مفتاح تلك التهدئة الدائمة يظل مرتبطا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

txt

وزير جيش الاحتلال يصادق على مواصلة العدوان على لبنان

txt

اتحاد الصحفيين العرب يدين الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مصر غزة لبنان إسرائيل

مواد متعلقة

وزير جيش الاحتلال يصادق على مواصلة العدوان على لبنان

لك الله يا لبنان

استشهاد 13 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

محمد عبد الجليل يكشف تفاصيل عملية نجم البحر: مشاهد من معركة المتوسط بين رجال الأمن وعصابة دولية لتهريب المخدرات

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

منوعات

المزيد

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقود الورقية في المنام وعلاقته بالسعادة وراحة البال في الفترة القادمة

أدعية متنوعة في ليلة الجمعة.. تعرف عليها

الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية