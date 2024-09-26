مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان
حذرت مصر مجددا من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها"، وذلك على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان بما في ذلك على العاصمة بيروت، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
مصر تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
وأصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس بيانا صحفيا جاء به: "ستواصل مصر جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الخطير.وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم في غزة ولبنان.
وتابع البيان: كما تؤيد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة في المنطقة.وتؤكد أن مفتاح تلك التهدئة الدائمة يظل مرتبطا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
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