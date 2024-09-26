محمد عبد الجليل يكشف تفاصيل عملية نجم البحر: مشاهد من معركة المتوسط بين رجال الأمن وعصابة دولية لتهريب المخدرات

في قلب البحر المتوسط، حيث تختلط الأمواج بالأسرار، دارت معركة شرسة بين أبطال مصر في مكافحة المخدرات وبين شبكة دولية من تجار الموت.

عملية "نجم البحر"، كما أطلق عليها، كشفت عن أبعاد جديدة ومخيفة لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

معلومات استخباراتية دقيقة تشعل فتيل عملية نجم البحر

بفضل معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من رصد تحركات مشبوهة لحاوية شحن عملاقة تحمل اسم "نجم البحر".

ضبط مخدرات فى قلب السفينة، فيتو

كانت هذه الحاوية تحمل في أحشائها أكثر من مجرد بضائع تجارية، بل كانت تحمل كميات هائلة من المواد المخدرة التي تستهدف الشباب المصري.

مطاردة مثيرة في أعالي البحار لضبط سفينة نجم البحر

بدأت رحلة المطاردة الحقيقية، حيث تم تتبع الحاوية لحظة بلحظة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية والتعاون الدولي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء محمد زهير من تحديد موقع السفينة الحاملة للحاوية وتتبع مسارها بدقة متناهية، كانت كل لحظة تمر حافلة بالتحديات والمخاطر، ولكن عزم رجال الأمن المصري كان أقوى.

عملية دهم مثيرة تحت متابعة وزير الداخلية اللواء محمد توفيق

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كان على اتصال مباشر بمساعده مدير المكافحة لحظة بلحظة، وعند اقتراب السفينة من المياه الإقليمية المصرية.

اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، فيتو

وفي خضم عاصفة هائجة، انطلقت مركب سريعة تقطع الأمواج المتلاطمة، على متنها فريق من نخبة ضباط مكافحة المخدرات، وجوههم عاكسة تصميمًا حديديًا، كان هدفهم واضحًا: إيقاف سفينة الشحن "نجم البحر" قبل أن تصل إلى وجهتها السرية.

مع كل موجة تصطدم بالمركب، كان الضباط يقتربون خطوة بخطوة من كشف أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ البلاد."

ضبط المخدرات، فيتو

تم تنفيذ عملية دهم محكمة ومفاجئة حيث نزل رجال الأمن إلى السفينة، وواجهوا مقاومة شرسة من أفراد العصابة الذين كانوا مستعدين لكل شيء للدفاع عن تجارتهم الملعونة.

دارت اشتباكات عنيفة، استخدم فيها الجانبان أحدث الأسلحة، ولكن بفضل التدريب العالي والروح القتالية العالية لرجالنا، تمكنوا من السيطرة على الموقف وتحييد الخطر.

اكتشاف مخابئ محكمة ولفائف سجاد فاخر

بعد السيطرة على السفينة، بدأ رجال الأمن عملية تفتيش دقيقة لكافة أركانها وزواياها، كانت المفاجأة كبيرة عندما تم العثور على كميات هائلة من المواد المخدرة مخبأة بطرق مبتكرة داخل الحاويات، وخاصة داخل لفائف السجاد الفاخر.

ضربة موجعة للشبكة الإجرامية

أسفرت هذه العملية عن ضبط المتهمين، من بينهم عناصر أجنبية تحمل جنسيات مختلفة، وضبط كميات هائلة من المواد المخدرة وأمكن ضبط 9 من عناصر التشكيل، كما تم ضبط 200 كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر 40 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، 6 كيلو جرام لمخدر البودر الحشيش الاصطناعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنسيق مع شرطة الإنتربول لضبط باقى عناصر التشكيل الهاربة بالخارج 3 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,5 مليار جنيه تقريبًا.