الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

محمد عبد الجليل يكشف تفاصيل عملية نجم البحر: مشاهد من معركة المتوسط بين رجال الأمن وعصابة دولية لتهريب المخدرات

ضبط سفينة نجم البحر،
ضبط سفينة نجم البحر، فيتو

في قلب البحر المتوسط، حيث تختلط الأمواج بالأسرار، دارت معركة شرسة بين أبطال مصر في مكافحة المخدرات وبين شبكة دولية من تجار الموت. 

عملية "نجم البحر"، كما أطلق عليها، كشفت عن أبعاد جديدة ومخيفة لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

معلومات استخباراتية دقيقة تشعل فتيل عملية نجم البحر

بفضل معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من رصد تحركات مشبوهة لحاوية شحن عملاقة تحمل اسم "نجم البحر".

ضبط مخدرات فى قلب السفينة، فيتو

كانت هذه الحاوية تحمل في أحشائها أكثر من مجرد بضائع تجارية، بل كانت تحمل كميات هائلة من المواد المخدرة التي تستهدف الشباب المصري.

مطاردة مثيرة في أعالي البحار لضبط سفينة نجم البحر

بدأت رحلة المطاردة الحقيقية، حيث تم تتبع الحاوية لحظة بلحظة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية والتعاون الدولي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء محمد زهير من تحديد موقع السفينة الحاملة للحاوية وتتبع مسارها بدقة متناهية، كانت كل لحظة تمر حافلة بالتحديات والمخاطر، ولكن عزم رجال الأمن المصري كان أقوى.

عملية دهم مثيرة تحت متابعة وزير الداخلية اللواء محمد توفيق

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كان على اتصال مباشر بمساعده مدير المكافحة لحظة بلحظة، وعند اقتراب السفينة من المياه الإقليمية المصرية.

اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، فيتو

وفي خضم عاصفة هائجة، انطلقت مركب سريعة تقطع الأمواج المتلاطمة، على متنها فريق من نخبة ضباط مكافحة المخدرات، وجوههم عاكسة تصميمًا حديديًا، كان هدفهم واضحًا: إيقاف سفينة الشحن "نجم البحر" قبل أن تصل إلى وجهتها السرية. 

مع كل موجة تصطدم بالمركب، كان الضباط يقتربون خطوة بخطوة من كشف أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ البلاد."

 

ضبط المخدرات، فيتو

تم تنفيذ عملية دهم محكمة ومفاجئة حيث نزل رجال الأمن إلى السفينة، وواجهوا مقاومة شرسة من أفراد العصابة الذين كانوا مستعدين لكل شيء للدفاع عن تجارتهم الملعونة.

 دارت اشتباكات عنيفة، استخدم فيها الجانبان أحدث الأسلحة، ولكن بفضل التدريب العالي والروح القتالية العالية لرجالنا، تمكنوا من السيطرة على الموقف وتحييد الخطر.

اكتشاف مخابئ محكمة ولفائف سجاد فاخر

بعد السيطرة على السفينة، بدأ رجال الأمن عملية تفتيش دقيقة لكافة أركانها وزواياها، كانت المفاجأة كبيرة عندما تم العثور على كميات هائلة من المواد المخدرة مخبأة بطرق مبتكرة داخل الحاويات، وخاصة داخل لفائف السجاد الفاخر.

ضربة موجعة للشبكة الإجرامية

أسفرت هذه العملية عن ضبط  المتهمين، من بينهم عناصر أجنبية تحمل جنسيات مختلفة، وضبط كميات هائلة من المواد المخدرة  وأمكن ضبط 9 من عناصر التشكيل، كما تم ضبط 200 كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر  40 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، 6 كيلو جرام لمخدر البودر الحشيش الاصطناعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنسيق مع شرطة الإنتربول لضبط باقى عناصر التشكيل الهاربة بالخارج 3 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,5 مليار جنيه تقريبًا.

فحص 65 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 100 فرد محلي خلال حملات بالمحافظات

ضبط 50 سائقا تحت تأثير المخدرات و45 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نجم البحر محمد عبد الجليل مكافحة المخدرات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

مواد متعلقة

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

وزير الداخلية يقرر ترحيل شخصين يحملان الجنسية السورية خارج البلاد

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

محمد عبد الجليل يكشف تفاصيل عملية نجم البحر: مشاهد من معركة المتوسط بين رجال الأمن وعصابة دولية لتهريب المخدرات

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

منوعات

المزيد

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقود الورقية في المنام وعلاقته بالسعادة وراحة البال في الفترة القادمة

أدعية متنوعة في ليلة الجمعة.. تعرف عليها

الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية