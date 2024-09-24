الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد محملة بمخدرات تقدر بـ1.5 مليار جنيه (صور)

الداخلية تضبط حاوية
الداخلية تضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد محملة مخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل حاوية بميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول، تقدر قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليار جنيه، وذلك في ضربة أمنية حاسمة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدتها التحريات اعتزام تشكيل عصابى جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق إخفائها داخل حاوية على سفينة قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، ومشمولها المستندى (سجاد وفرش سجاد) والمرسلة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية المملوكة لأحد عناصر التشكيل، وذلك تمهيدًا لتهريبها عقب ذلك لإحدى الدول. 

 

  

عقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبط (9 من عناصر التشكيل )، كما تم ضبط الحاوية وعثر بداخلها على (200 كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر – 40 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 6 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنسيق مع شرطة الإنتربول لضبط باقى عناصر التشكيل الهاربة بالخارج (3 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5 مليار  جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

 

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