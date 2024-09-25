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حوادث

بـ 4 ملايين جنيه، سقوط عنصر إجرامى بحوزته 50 كيلو حشيش في الإسماعيلية

سقوط عنصر إجرامى
سقوط عنصر إجرامى بحوزة 50 كيلو حشيش

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على  عنصر إجرامى بالإسماعيلية لحيازته 50 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، تقدر قيمتها المالية بـ 4 مليون جنيه.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لممارسة نشاطه غير المشروع.
 

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – سلاح أبيض).
 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ4 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات مخدر الحشيش مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر مركز شرطة أبو صوير

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