بيان عاجل من الخطوط الجوية السورية بشأن رحلاتها إلى مصر
أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن تسيير رحلة إضافية من دمشق إلى القاهرة، وذلك يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024.
رحلات جوية سورية منتظمة
وعلى جانب آخر استأنفت الخطوط الجوية السورية رحلاتها الجوية المنتظمة إلى السعودية للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما فى يوليو الماضى، ووصلت إحدى طائراتها إلى مطار الرياض.
وصول طائرة الخطوط الجوية السورية
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن السفير السوري لدى السعودية، أيمن سوسان، قوله إن أول طائرة للخطوط الجوية السورية وصلت وعلى متنها 170 راكبا سوريا، مضيفا أن البلدين اتفقا على تسيير رحلة واحدة أسبوعيا ذهابا وإيابا بين الرياض ودمشق.
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