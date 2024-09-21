أردوغان يطالب بلقاء مع الأسد لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا

طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لقاء نظيره السوري بشار الأسد في نيويورك على هامش أعمال الأمم المتحدة، من أجل تطبيع العلاقات بينهما، حسبما أعلن اليوم السبت.

تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا

وكانت الدولتان قطعتا جميع علاقاتهما الرسمية عام 2011، إثر بدء الأزمة السورية.

عقد لقاء يجمع أردوغان مع الرئيس السوري بشار الأسد

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان أن أنقرة تنتظر الرد من دمشق بشأن عقد لقاء يجمعه مع الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار تطبيع العلاقات الثنائية.

وقال بهذا الصدد: "أظهرنا رغبتنا للقاء بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات التركية السورية وننتظر الآن رد الجانب الآخر".