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ذوبان نهر يوم القيامة، الكشف عن كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

ذوبان نهر ثويتس الجليدي،
ذوبان نهر ثويتس الجليدي، فيتو

قادت الصدفة فريق من العلماء لاكتشاف ذوبان نهر ثويتس الجليدي في القارة القطبية الجنوبية بمعدل متسارع، ما ينذر بكارثة ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

اكتشاف سرعة ذوبان نهر ثويتس الجليدي

ويقوم فريق من العلماء، منذ عام 2018، الذين يشكلون مجموعة التعاون الدولي لنهر "ثويتس" الجليدي، بدراسة عن قرب للنهر الجليدي، الذي يطلق عليه "نهر يوم القيامة الجليدي"، لفهم كيف ومتى قد يتعرض للانهيار.

توقعات بكارثة للأرض نتيجة ذوبان نهر يوم القيامة الجليدي

وأفاد العلماء وفق تقرير لشبكة "سي إن إن، أن التوقعات تعد قاتمة، وكشفوا عن الاستنتاجات الرئيسية على مدار 6 سنوات من البحث، لتتبع مدى ذوبان نهر يوم القيامة الجليدي.

ووجد الباحثون أن فقدان الجليد السريع من المقرر أن يتسارع هذا القرن، ما يهدد كوكب الأرض بكارثة.

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