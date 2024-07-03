تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

شهدت الأعوام الأخيرة ذوبان أجزاء كبيرة من الجليد في مختلف أنحاء العالم بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض.

العثور على فيروسات عملاقة تقلل ذوبان الجليد

وكشفت دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين الدوليين عن وجود فيروسات عملاقة غامضة يمكن أن تسهم في الحد من عملية ذوبان الجليد المتسارعة في القارة القطبية الجنوبية.

وأوضحت الدراسة التي نشرت مضمونها صحيفة «ديلي ستار»، أن باحثين في علوم البيئة من جامعة «آرهوس» الدنماركية عثروا على فيروسات غامضة في أكثر من موقع على الصخور الجبلية بمنطقة جرينلاند القطبية، بينما كانوا يراقبون تأثير الطحالب الخاملة على الجليد.

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