الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

114 شهيدا ومصابا، الصحة اللبنانية تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت  وزارة الصحة اللبنانية، في بيان  اليوم الأربعاء، عن استشهاد 19 شخصا وإصابة 95 آخرين في الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على حى النبطية جنوبي لبنان.

 اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، الأربعاء، مناطق متفرقة من لبنان في ظل تصاعد التوتر والمخاوف من اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله  .

وطال القصف قرية المعيصرة الجبلية في منطقة كسروان شمال بيروت للمرة الأولى، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

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مقتل وإصابة 13 في المعيصرة، إسرائيل توسع غاراتها في لبنان

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غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

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جيش الاحتلال لبنان إسرائيل حزب الله

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