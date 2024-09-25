114 شهيدا ومصابا، الصحة اللبنانية تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن استشهاد 19 شخصا وإصابة 95 آخرين في الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على حى النبطية جنوبي لبنان.

اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، الأربعاء، مناطق متفرقة من لبنان في ظل تصاعد التوتر والمخاوف من اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله .

وطال القصف قرية المعيصرة الجبلية في منطقة كسروان شمال بيروت للمرة الأولى، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

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