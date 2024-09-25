غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على منطقة جبل الريحان ومحيط مدينة صور ومنطقة الزهراني الساحلية جنوبي لبنان.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان
وشن جيش الاحتلال غارات على بلدات عدة في شمال سهل البقاع شرقي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشن هجمات واسعة على جنوب لبنان.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة فى لبنان ، حسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز.
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