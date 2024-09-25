حزب الله يعلن قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مستوطنة حتسور بعشرات الصواريخ دفاعا عن لبنان وشعبه.

حزب الله يستهدف مقر القيادة الشمالية في إسرائيل

وقال حزب الله في بيانه إنه قصفه قاعدة دادو العسكرية، مقر قيادة المنطقة الشمالية، بعشرات الصواريخ.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه استهدف مقر قيادة الموساد بتل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1".

حزب الله يقصف مقر قيادة الموساد

وقال حزب الله في البيان الصادر عنه: "إن مقر قيادة الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن عمليات اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب اللبناني صواريخ بالستية ضد إسرائيل، بعد مرور قرابة عام على الحرب.

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