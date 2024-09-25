مقتل وإصابة 13 في المعيصرة، إسرائيل توسع غاراتها في لبنان

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي شن غارات على حى النبطية جنوبي لبنان.

اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، الأربعاء، مناطق متفرقة من لبنان في ظل تصاعد التوتر والمخاوف من اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله أكثر.

وطال القصف قرية المعيصرة الجبلية في منطقة كسروان شمال بيروت للمرة الأولى، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

وأفاد سكان من القرية التي تقطنها غالبية من الشيعة، والواقعة في قضاء كسروان ذات الغالبية المسيحية، عن سماع صوت انفجارين.

ورأى شاهد عيان منزلا ومقهى مدمّرين بالكامل في مكان القصف.

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة يعلن عدد الضحايا

وأسفرت الغارة على المعيصرة عن سقوط 4 قتلى و9 جرحى، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية: محيط مدينة الهرمل شمال شرقي لبنان، بلدتي اللبوة والنبي عثمان في البقاع شرقي لبنان، أطراف بلدة عرمتى في جزين جنوبي البلاد، مرتفعات جبل صافي ومليتا وبلدات جباع وعين بوسوار وجرجوع في إقليم التفاح، حي الصالحية في مدينة النبطية، بلدات جبشيت وشوكين والقصيبة، بلدة العباسية في قضاء صور.