الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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اقتصاد

زيادة جديدة، أسعار الطماطم تقفز 10 جنيهات في الأسواق

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا جديدًا اليوم، في أسواق التجزئة والمحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية: 

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 سعر الطماطم اليوم وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، الذي سجل سعر كيلو الطماطم ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، الذي سجلته الطماطم خلال تعاملات أمس المقدر بـ 40 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

50 جنيهًا أعلى سعر للطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 29.8 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و50 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

أما عن أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ فسجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها أمس، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 15 و20 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم البلدي يسجل 44 جنيهًا

فيما تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ ما بين 40 إلى 45 جنيهًا.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الطماطم البلدي المعبأة في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر طماطم بلدي فاخرة معبأة نحو 50 جنيهًا للكيلو في السلاسل الغذائية والمحال التجارية.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم شيري يسجل 200 جنيه في الأسواق

وبلغ سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو في عدد من المحال التجارية.

 أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم أورجانيك في الأسواق

وفيما يخص أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية في الأسواق؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر طماطم مافا نحو 80 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 65 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.
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الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

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ما أسباب الفجوة بين أسعار الطماطم بسوق الجملة وأسواق التجزئة؟ تجار يجيبون.. نقيب الفلاحين يوضح موعد انخفاض السعر

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