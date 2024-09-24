فالنسيا يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

تعادل فريق فالنسيا ضد أوساسونا سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على “ميستايا ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

تشكيل فالنسيا أمام أوساسونا

تشكيل أوساسونا أمام فالنسيا

ترتيب فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يتقدم فريق فالنسيا للمركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، فيما يقع أوساسونا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.