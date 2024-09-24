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رياضة

تشكيل مباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني

فالنسيا،فيتو
فالنسيا،فيتو

أعلن فريقي فالنسيا وأوساسونا عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الثلاثاء على “ميستايا ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني

تشكيل فالنسيا أمام أوساسونا 

تشكيل أوساسونا أمام فالنسيا  

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

1 برشلونة، 18 نقطة.

2 ريال مدريد، 14 نقطة.

3 أتلتيك بلباو، 13 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 12 نقطة.

5 مايوركا، 11 نقطة.

6 فياريال، 11 نقطة.

7 ألافيس، 10 نقاط.

8 أوساسونا، 10 نقاط.

9 سيلتا فيجو، 9 نقاط.

10 رايو فاييكانو، 8 نقاط.

11 ريال بيتيس، 8 نقاط.

12 جيرونا، 7 نقاط.

13 إسبانيول، 7 نقاط.

14 ليجانيس، 6 نقاط.

15 إشبيلية، 5 نقاط.

16 ريال سوسيداد، 5 نقاط.

17 بلد الوليد، 5 نقاط.

18 خيتافي، 4 نقاط.

19 فالنسيا، 4 نقاط.

20 لاس بالماس، نقطتان.

ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة السابعة

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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