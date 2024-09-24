تشكيل مباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني
أعلن فريقي فالنسيا وأوساسونا عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الثلاثاء على “ميستايا ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
تشكيل فالنسيا أمام أوساسونا
تشكيل أوساسونا أمام فالنسيا
ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة
1 برشلونة، 18 نقطة.
2 ريال مدريد، 14 نقطة.
3 أتلتيك بلباو، 13 نقطة.
4 أتلتيكو مدريد، 12 نقطة.
5 مايوركا، 11 نقطة.
6 فياريال، 11 نقطة.
7 ألافيس، 10 نقاط.
8 أوساسونا، 10 نقاط.
9 سيلتا فيجو، 9 نقاط.
10 رايو فاييكانو، 8 نقاط.
11 ريال بيتيس، 8 نقاط.
12 جيرونا، 7 نقاط.
13 إسبانيول، 7 نقاط.
14 ليجانيس، 6 نقاط.
15 إشبيلية، 5 نقاط.
16 ريال سوسيداد، 5 نقاط.
17 بلد الوليد، 5 نقاط.
18 خيتافي، 4 نقاط.
19 فالنسيا، 4 نقاط.
20 لاس بالماس، نقطتان.
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