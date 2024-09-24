ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة السابعة

ترتيب الدوري الإسباني، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الإسباني الليجا.

وتشهد الجولة اليوم مواجهة بين ريال مدريد ضد ألافيس.

وكانت مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، اختتمت مساء الاثنين بفوز ريال مايوركا على ريال بيتيس بهدفين لهدف.

وشهدت الجولة الماضية مواصلة برشلونة لسلسلة انتصاراته، حيث فاز على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيجن بقطع في الرباط الصليبي.



كما فاز ريال مدريد على إسبانيول بنتيجة 4/1، في حين تعادل أتلتيكو مدريد مع رايو فاييكانو بهدف لمثله.

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة

1 برشلونة، 18 نقطة.

2 ريال مدريد، 14 نقطة.

3 أتلتيك بلباو، 13 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 12 نقطة.

5 مايوركا، 11 نقطة.

6 فياريال، 11 نقطة.

7 ألافيس، 10 نقاط.

8 أوساسونا، 10 نقاط.

9 سيلتا فيجو، 9 نقاط.

10 رايو فاييكانو، 8 نقاط.

11 ريال بيتيس، 8 نقاط.

12 جيرونا، 7 نقاط.

13 إسبانيول، 7 نقاط.

14 ليجانيس، 6 نقاط.

15 إشبيلية، 5 نقاط.

16 ريال سوسيداد، 5 نقاط.

17 بلد الوليد، 5 نقاط.

18 خيتافي، 4 نقاط.

19 فالنسيا، 4 نقاط.

20 لاس بالماس، نقطتان.