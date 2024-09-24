الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين فالنسيا وأوساسونا في الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من مباراة فالنسيا ضد أوساسونا بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الليجا.
وأعلن فريقي فالنسيا وأوساسونا عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر لها على “ميستايا ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
تشكيل فالنسيا أمام أوساسونا
تشكيل أوساسونا أمام فالنسيا
ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة السابعة
1 برشلونة، 18 نقطة.
2 ريال مدريد، 14 نقطة.
3 أتلتيك بلباو، 13 نقطة.
4 أتلتيكو مدريد، 12 نقطة.
5 مايوركا، 11 نقطة.
6 فياريال، 11 نقطة.
7 ألافيس، 10 نقاط.
8 أوساسونا، 10 نقاط.
9 سيلتا فيجو، 9 نقاط.
10 رايو فاييكانو، 8 نقاط.
11 ريال بيتيس، 8 نقاط.
12 جيرونا، 7 نقاط.
13 إسبانيول، 7 نقاط.
14 ليجانيس، 6 نقاط.
15 إشبيلية، 5 نقاط.
16 ريال سوسيداد، 5 نقاط.
17 بلد الوليد، 5 نقاط.
18 خيتافي، 4 نقاط.
19 فالنسيا، 4 نقاط.
20 لاس بالماس، نقطتان.
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