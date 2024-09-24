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اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

الطيور، فيتو
الطيور، فيتو

عثر باحثون على بذور متحجرة في معدة أحد أقدم الطيور على وجه الأرض، وهو «لونجيبتيريكس تشاوينانجينيس»: ( Longipteryx chaoyangensis)، تشير إلى أنه كان يأكل الفاكهة، على عكس ما كان متوقعًا في السابق بأنه كان يأكل الأسماك.

 

أحد أقدم الطيور على وجه الأرض

حسب دراسة جديدة نُشرت في مجلة «كورينت بيولوجي»: (Current Biology)، عاش هذا الطائر قبل 120 مليون عام في ما يُعرف الآن بشمال شرق الصين، وهو طائر غريب ذو جمجمة طويلة وأسنان فقط عند طرف منقاره. وعثر باحثو متحف فيلد في شيكاغو إلينوي على عيّنتين متحجرتين تحتويان على بذور في معدتيهما، ما يكشف أن الطائر كان يأكل الفاكهة، ربما من عاريات البذور - الأشجار القديمة المرتبطة بأشجار الصنوبر والجنكة.

وهذا الاكتشاف يعد المرة الأولى التي يجد فيها العلماء محتويات معدة طائر من نوع إينانتيورنيثين، وهي مجموعة أكبر من الطيور ما قبل التاريخ، في منطقة جيهول الحيوية في الصين، والتي أسفرت عن آلاف الحفريات.

ويمثل هذا الاكتشاف نافذة علمية مهمة تكشف الكثير من الخفايا وتمهد للمزيد من المعلومات حول حياة وسمات الكائنات في العصور السالفة، وطبيعة التنوع البيولوجي الذي كان موجودًا خلالها.

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الطيور الأرض أقدم الطيور لونجيبتيريكس تشاوينانجينيس إينانتيورنيثين الحفريات

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