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بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

تيتان، فيتو
تيتان، فيتو

 أظهرت تحليلات جديدة لخبراء أن تحطم الغواصة "تيتان" الذي وقع في يونيو 2023، ربما يعود إلى وجود خلل في التصميم، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر التقرير أن تحليلات جديدة أجراها علماء يدرسون حطام الغواصة التابعة لشركة "أوشين جيت"، كشفت عن تفاصيل صادمة حول الحادث الذي أدى إلى مقتل طاقمها.

ووفقًا للتقرير، تشير التحقيقات إلى أن الغواصة تعرضت لعطل قبل أيام من رحلتها، ما تسبب في انقلاب الركاب بداخلها.

 

حادث تحطم الغواصة تيتان

 وخلال جلسة استماع أمام لجنة خفر السواحل الأمريكية، أوضح الدكتور ستيفن روس أن الحادث بدأ عندما اصطدم أحد أفراد الطاقم بالحاجز الأمامي، وهو المكان الذي بدأ فيه الماء بالتسرب إلى الغواصة.

ويشير هذا إلى أن المشكلة بدأت في مقدمة الغواصة قبل أن تنتشر إلى باقي هيكلها.

وقدم عالم الفيزياء الفلكية سكوت مانلي تفسيرًا إضافيًا، حيث رجّح أن الخلل وقع في نقطة الاتصال بين ألياف الكربون وحلقة التيتانيوم في هيكل الغواصة.

وأشار إلى أن تدفق المياه من الجزء الأمامي تسبب في تمزق الغواصة من الداخل بشكل سريع.

وأظهرت لقطات جديدة من الحطام أن الغواصة تيتان لم تنفجر من المركز كما كان يُعتقد، بل انفصلت مقدمتها، مما أدى إلى انهيار الجزء الخلفي من الهيكل.

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الغواصة تيتان تيتان أوشين جيت خفر السواحل الامريكية

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