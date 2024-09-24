القبض على صاحب مركز تعليمي بتهمة التحرش بطالبة في مدينة نصر
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مركز تعليمى تحرش بطالبة في مدينة نصر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بتضرره من مالك "أحد المراكز التعليمية بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم؛ لتحرشه بكريمته الطالبة، عن طريق خلع جلبابه أمامها حال ترددها على المركز التعليمي لتلقي أحد الدروس.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بقيامه بذلك دون قصد التحرش بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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