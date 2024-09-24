استشهاد 28 فلسطينيا إثر غارات الاحتلال على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 28 شخصا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في القطاع منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن إدارة بايدن تشعر بالقلق إزاء التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وفق ما ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية.



زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإنهاء الحرب

لكن في نفس الوقت، أصرت جان بيير على أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة هو المفتاح للمساعدة في تخفيف التوترات في المنطقة.

وقالت جان بيير إن الصراع الأخير "استمر لفترة طويلة جدًا".

وأضافت جان بيير للصحفيين الذين رافقوا الرئيس جو بايدن إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي خطابه الأخير كرئيس لأمريكا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "من مصلحة الجميع حل هذه الأزمة بسرعة وعبر طرق دبلوماسية وهذا ما أكدنا عليه وهذا ما نواصل التأكيد عليه من إننا بحاجة إلى حل دبلوماسي".

وأردفت جان بيير أن ضمان الحرية للإسرائيليين والأمريكيين الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإنهاء الحرب من شأنه أن يساعد في تخفيف التوترات.

وأضافت: "هذا ما سنواصل العمل من أجله ".