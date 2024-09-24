الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة 14 شخصًا في حادث قطار بألمانيا

الشرطة الأمانية،
الشرطة الأمانية، فيتو

 أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، إصابة 14 شخصا في حادث قطار على نهر الراين السفلي، مبينة أن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية إن قطارا على الخط 31 اصطدم بقاطرة شحن متوقفة، حوالي الساعة 7:30 صباحا على خط السكة الحديد بين زانتن ودويسبورج.

 

حادث قطار في ألمانيا

 وأصيب ثلاثة ركاب على متن القطار المتجه إلى زانتن بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما أصيب 11 آخرون من بين 29 شخصا كانوا على متن قطار الركاب بجروح طفيفة. 

 

ووفقا لموقع zuginfo.nrw، هناك إلغاءات للقطارات وتأخيرات كبيرة على خط RB31 بسبب الإغلاق بين موريز وزانتن.

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