«إشاعة حب» تتسبب في جريمة شرف بالمرج.. عامل يقتل زوجته وصديقه.. المتهم: «صاحب عمري نهش في شرفي وخاني».. وأهل الضحية: بنتنا شريفة

اصطحبت نيابة شرق القاهرة الكلية عامل متهم بقتل زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وأدلى عامل متهم بقتل زوجته وعشيقها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم البالغ من العمر 45 سنة إنه تنامى إلى سمعه من الجيران والأصدقاء بأن صديقه الذي يعمل في جمع الخردة يتردد على منزله في ظل عدم وجوده ويمكث فترة طويلة داخل الشقة.

وأضاف المتهم أن أصدقائه أخبروه بأن زوجته على علاقة غير شرعية بصديقه الذي يعرفه منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا " صاحب عمري نهش في شرفي وخاني ".

وأشار المتهم إلى أنه لم يصدق في بادئ الأمر ما سمعه من الناس، إلا أن كثرة الكلام جعلت الشك يدخل إلى قلبه، ثم واجه زوجته التي أنكرت كل ما قيل عنها من أقاويل وقالت له " عيب لما تقول علي مراتك أم عيالك كده ".

إشاعة حب السبب

وأوضح المتهم إلى أنه لم يصدق زوجته وخطط لمراقبتها وظل يراقبها لمدة شهر إلا أنه لم يراها في وضع تلبس مع صديقه إلا أنه تأكد من الجيران والأصدقاء بأنها تخونه مع صديقه في عدم وجوده فخطط للثأر لشرفه والانتقام وبالفعل انتظر حتى يوم الواقعة.

وأشار المتهم إلى أنه ذهب إلى شقته وقد أمسك سكينا حادا ودخل الشقة وقد عزم النية على قتل زوجته إلا أنه لم يجدها في المنزل فظن أنها ستكون لدى عشيقها فنزل إلى الشارع فوجدها في الطريق فسألها أين كانت، فردت إنها كانت تشتري أغراضا للمنزل فلم يصدقها وقال لها "أنتي كدابة أنتي كنتي عند عشيقك" ثم إنهال عليها ضربا فأصابها بأكثر من 5 طعنات وتركها غارقة في دمائها.

وأضاف المتهم أنه عقب تأكده من وفاة زوجته توجه إلى صديقه الذي رحب به ولم يكن يعرف أنها آخر لحظات حياته، ثم باغته الأول بالطعن في جميع أنحاء جسده فأسقطه قتيلا ثم جلس بجانب الجثة ينتظر الشرطة وهو يردد " غسلت عاري وانتقمت لشرفي".

وكانت الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة المرج، تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة، عليها آثار طعنات وجرح قطعي بالرقبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وبتتبع خط سيرة تبين تواجده بشقة عامل الخردة، وعثروا على الزوج المتهم بجوار جامع الخردة، واعترف بجريمته، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

طعنات متفرقة تودي بحياة الضحايا

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها زوجة المتهم انها توفيت نتيجة إصابتها بطعنات في الصدر والبطن والرقبة والذراعين اليمين واليسار.

أما المجني عليه الثاني فقد توفي نتيجة إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وطعنات بالصدر والرقبة والفخذ الأيسر.

أهل المجني عليها: بنتنا شريفة والمتهم كاذب

وقال أهل السيدة إن ابنتهم كانت حسنة السمعة وقد انجبت منه أكثر من طفل وتقوم بتربيتهم تربية جيدة فجميعهم في المراحل التعليمية المختلفة.

وأضاف اهل السيدة ان ادعاءات المتهم بأن زوجته سيئة السلوك هو كذب وافتراء قائلين: “ "بنتنا شريفة ومش هنسيب حقها”، وأشاروا إلى أن المتهم ادعى هذه الادعاءات من أجل التملص من الجريمة والهروب من العقاب.

وأشار أهل السيدة إلى أنها كانت تشتكي لاهلها من زوجها وقلة إنفاقه عليها وعلى أبنائه واتجاهه إلى طريق المخدرات وإنفاقه كل الأموال التي يجنيها والتي تدخرها زوجته على شراء المواد المخدرة.

وأوضح أهل السيدة أن المتهم يوم الواقعة شاهد زوجته في الشارع تشتري أغراض للمنزل فاستوقفها وطلب منها الأموال لشراء المخدرات فرفضت فضربها ثم إنهال عليها طعنا بسكين وقتلها ثم توجه إلى صديقه لطلب المال فرفض هو الآخر فقتله.