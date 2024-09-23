أهل سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها في المرج: كل ادعاءات المتهم كاذبة

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال أهل سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج.



وقال أهل السيدة إن ابنتهم كانت حسنة السمعة وقد انجبت منه اكثر من طفل وتقوم بتربيتهم تربية جيدة فجيمعهم في المراحل التعليمية المختلفة



واضاف اهل السيدة ان المتهم في ادعائه علي زوجته بانها سيئة السلوك كذب وافتراء وقد ادعي ذلك للتملص من دمائها التي سفكها بدون وجه حق



وأشار اهل السيدة إلى أنها كانت تشتكي لاهلها من زوجها وقلة إنفاقه عليها وعلى أبنائه واتجاهه إلى طريق المخدرات وإنفاقه كل الأموال التي يجنيها والتي تدخره زوجته علي شراء المواد المخدرة



واوضح اهل السيدة انه يوم الواقعة شاهد زوجته في الشارع تشتري اغراض للمنزل فاستوقفها وطلب منها الاموال لشراء المخدرات فرفضت فضربها ثم انهال عليها طعنا بسكين وقتلها ثم توجه الي صديقه لطلب اموال فرفض الاخر فقتله.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة المرج، تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة، عليها آثار طعنات وجرح قطعي بالرقبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وبتتبع خط سيرة تبين تواجده بشقة أحد عامل الخردة، وعثروا على الزوج المتهم بجوار جامع الخردة، واعترف بجريمته، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.