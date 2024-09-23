أخبار الحوادث اليوم: حريق يلتهم الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة،حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه سنة بتهمة التزوير

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تواصل الحماية المدنية جهودها في السيطرة علي حريق نشب داخل مخزن أخشاب في الحي الإسلامي، بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.



استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال أهل سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج.



وقال أهل السيدة إن ابنتهم كانت حسنة السمعة وقد انجبت منه اكثر من طفل وتقوم بتربيتهم تربية جيدة فجيمعهم في المراحل التعليمية المختلفة



واضاف اهل السيدة ان المتهم في ادعائه علي زوجته بانها سيئة السلوك كذب وافتراء وقد ادعي ذلك للتملص من دمائها التي سفكها بدون وجه حق

تنازلت أسرتا ضحيتي حادث الدهس بسيارة الفنان عباس أبو الحسن عن الحق المدني وقررتا التصالح معه أمام محكمة أكتوبر.



وكانت قررت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بدهس سيدتين في الشيخ زايد.

وخلال التحقيقات وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لسيدتين بعدما دهسهما بسيارته.

كشفت مناظرة نيابة النزهة لجثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من على مرجيحة بأحد الأندية في منطقة جسر السويس عن اسباب الوفاة.



وتبين ان الطفل توفي نتيجة اصابته بكسر في الراس ونزيف داخلي وخارجي ادي الي هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ومن ثم الوفاة.





أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بحبس مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه سنة على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي، و10 سنوات لباقي المتهمين.