أخبار الحوادث اليوم: حريق يلتهم الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة،حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه سنة بتهمة التزوير
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة علي حريق مخزن داخل مدينة الإنتاج الإعلامي
تواصل الحماية المدنية جهودها في السيطرة علي حريق نشب داخل مخزن أخشاب في الحي الإسلامي، بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.
ضبط صاحب شركة غسل 40 مليون جنيه في الإسكندرية حصيلة تجارة النقد الأجنبى
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
بالأسماء، الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة
عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
أهل سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها في المرج: كل ادعاءات المتهم كاذبة
استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال أهل سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها ذبحًا باستخدام سكين، بمنطقة المرج.
وقال أهل السيدة إن ابنتهم كانت حسنة السمعة وقد انجبت منه اكثر من طفل وتقوم بتربيتهم تربية جيدة فجيمعهم في المراحل التعليمية المختلفة
واضاف اهل السيدة ان المتهم في ادعائه علي زوجته بانها سيئة السلوك كذب وافتراء وقد ادعي ذلك للتملص من دمائها التي سفكها بدون وجه حق
تنازل أسرتي ضحيتي حادث الدهس بسيارة عباس أبو الحسن عن الحق المدني
تنازلت أسرتا ضحيتي حادث الدهس بسيارة الفنان عباس أبو الحسن عن الحق المدني وقررتا التصالح معه أمام محكمة أكتوبر.
وكانت قررت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بدهس سيدتين في الشيخ زايد.
وخلال التحقيقات وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لسيدتين بعدما دهسهما بسيارته.
كسر بالرأس ونزيف داخلي وخارجي، أسباب وفاة طفل سقط من مرجيحة بجسر السويس
كشفت مناظرة نيابة النزهة لجثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من على مرجيحة بأحد الأندية في منطقة جسر السويس عن اسباب الوفاة.
وتبين ان الطفل توفي نتيجة اصابته بكسر في الراس ونزيف داخلي وخارجي ادي الي هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ومن ثم الوفاة.
حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه سنة بتهمة التزوير في محرر رسمي
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بحبس مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه سنة على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي، و10 سنوات لباقي المتهمين.
وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في 2024/5/11، بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "أحمد، إ" في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
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