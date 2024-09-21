السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

استدعاء مسؤولي أحد الأندية في جسر السويس بعد سقوط طفل من على مرجيحة ووفاته

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت نيابة النزهة بدفن جثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من على مرجيحة بأحد الأندية في منطقة جسر السويس. 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل الطفل المتوفي ومسئولي النادي لسماع أقوالهم. 


تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من الأهالي  بسقوط طفل 13 سنة من أعلى مرجيحة داخل أحد الأندية بمنطقة جسر السويس ولقي مصرعه في الحال.

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بالانتقال والفحص تبين أن الطفل كان يلعب على مرجيحة داخل نادي في جسر السويس وسقط من أعلى علي رأسه فأصيب إصابة أودت بحياته.

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نيابة النزهة قسم شرطة النزهة منطقة جسر السويس

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