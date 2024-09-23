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حوادث

كسر بالرأس ونزيف داخلي وخارجي، أسباب وفاة طفل سقط من مرجيحة بجسر السويس

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت مناظرة نيابة النزهة لجثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من على مرجيحة بأحد الأندية في منطقة جسر السويس عن اسباب الوفاة.

اسباب وفاة الطفل

وتبين ان الطفل توفي نتيجة اصابته بكسر في الراس ونزيف داخلي وخارجي ادي الي هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ومن ثم الوفاة.

تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من الأهالي  بسقوط طفل 13 سنة من أعلى مرجيحة داخل أحد الأندية بمنطقة جسر السويس ولقي مصرعه في الحال.

الطفل سقط من المرجيحة

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل كان يلعب على مرجيحة داخل نادي في جسر السويس وسقط من أعلى علي رأسه فأصيب إصابة أودت بحياته.

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نيابة النزهة منطقة جسر السويس قسم شرطة النزهة

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