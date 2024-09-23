الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة علي حريق مخزن داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

تواصل الحماية المدنية جهودها في السيطرة علي حريق نشب داخل مخزن أخشاب في الحي الإسلامي، بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.