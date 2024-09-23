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بالأسماء، الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة  المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة  نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

الجمعية على اعتماد الحركة القضائية للقضاء الادارى

 ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات  المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.

 وأكد أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولًا للعدالة القضائية الناجزة.

 

أسماء القضاة بالعام القضائي الجديد 

كما أكد على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.

وفيما يلي أسماء القضاة بالحركة القضائية للعام القضائي الجديد 

 

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