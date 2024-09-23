الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه سنة بتهمة التزوير في محرر رسمي

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

 أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بحبس مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه سنة على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي، و10 سنوات لباقي المتهمين.

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في 2024/5/11، بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "أحمد، إ" في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
 

 


وأضافت الحيثيات أن عصام صاصا وشقيقة ساعدوا باقي المتهمين بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل أنف البيان، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، وتقابل مع المتهم الأول الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها زورا للمتهم الرابع، محتجًا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأخير المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة، مقدمين الأوراق للموظف السالف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع محام "حسن النية" في استعمال المزور موضوع الإتهامات السابقة فيما زورت من أجله، بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع 26/16 على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور رقم (1965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب، فقدمه للمحام "حسن النية" سالف الذكر لتقديمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وحيث إن النيابة أحالت المتهمين لهذه المحكمة لمعاقبتهم بموجب القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات الجيزة مؤدي المهرجانات عصام صاصا عصام صاصا تزوير محرر

مواد متعلقة

بعد قضية "فتوح" و"صاصا"، تفاصيل التعديلات الجديدة على الحبس الاحتياطي

بعد حادثي فتوح وعصام صاصا، قانوني: يجب تغليظ عقوبة القتل الخطأ

رغم حبسه، عصام صاصا يتصدر تريند المزيكا بأغنية جديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

الخطيب يغيب عن رحلة الأهلي إلى السعودية

حدث غير مسبوق، شرطة الاحتلال تسحل رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي (فيديو)

الداخلية تقيم عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير اليوم

أسعار الذهب العالمية تلامس أعلى مستوياتها

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

آخر مستجدات جهود التصدي لسرقة التيار وتخفيف الأحمال وتحسين خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية