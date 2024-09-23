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حوادث

تنازل أسرتي ضحيتي حادث الدهس بسيارة عباس أبو الحسن عن الحق المدني

الفنان عباس أبو الحسن،
الفنان عباس أبو الحسن، فيتو

 تنازلت أسرتا ضحيتي حادث الدهس بسيارة الفنان  عباس أبو الحسن عن الحق المدني وقررتا التصالح معه أمام محكمة أكتوبر.

وكانت قررت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بدهس سيدتين في الشيخ زايد.

وخلال التحقيقات وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لسيدتين بعدما دهسهما بسيارته.

التحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن في اتهامه بدهس سيدتين 
وكان أبو الحسن  اعتذر عن عدم حضور جلسة التحقيق المحددة له من النيابة العامة، معللا ذلك بعدم قدرته على الحركة بعد بسبب الجراحة التي خضع لها في قدمه، بعد إصابته بقطع في الوتر، وتعهد بالحضور إلى النيابة فور سماح حالته بالحركة.

 

أقوال الفنان عباس أبو الحسن في التحقيقات 
وقال الفنان في التحريات: “أنا كنت جاي من مول العرب رايح بيتي في الصحراوي، كنت ماشى بعربيتي على طريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان في الحارة السريعة، وكنت في ثاني حارة من على الشمال، وكانت في عربية سابقاني بشوية على شمالي، فجأة لقيت اثنين ستات نطوا من قدام العربية اللي قدامى ووقفوا قدام عربيتي”.

واستكمل الفنان عباس أبو الحسن: “يدوبك دوست فرامل لقيتني خبطهم، ونزلت من العربية مخضوض لقيت في واحدة ست واقعة جنب العربية والثانية تحت العربية بين الكوتشين اللي ورا، الناس اتلمت وحاولوا يساعدوني علشان نخرج الست اللي تحت العربية، قررنا ننيم العربية على جنبها وفعلا نيمناها والناس خرجوا الست من تحت”.

 

وأضاف: “اتصلنا بالإسعاف وعربية النجدة وصلت، وأنا اتصبت في رجلي وأنا بزق العربية عشان أنيمها على جنبها، وبعدين روحنا القسم، روحت مركز أشعة عشان رجلي وجيت دلوقتي النيابة”.


وقال أبو الحسن:" أنا كنت ماشي بنفس سرعة العربيات، وكانت أقل من 80 ومش عارف كام بالظبط،  كان في عربية على شمالي سابقاني بشوية صغيرين لقيتهم ناطوا من قدام العربية ووقفوا قدامي، وأنا دوست فرامل أول لما لقيتهم قدام العربية، بس هما نطوا فجأة وملحقتش أتفاداهم".

 

إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة مالية

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته.


تحقيقات النيابة في دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين

وكانت النيابة العامة بالجيزة انتدبت مهندسا من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن وإعداد تقرير فني بملابسات الحادث وتحديد أسبابه.


وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسباب الحادث، كما استمعت لأقوال شهود العيان في الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابتين قبل وفاة إحداهما.


وكشف التقرير المبدئي أن السيدتين المجني عليهما في حادث الفنان عباس أبو الحسن هما كل من منال صالح 57 عامًا وحُسنة حسن 36 عاما، والأولى مصابة بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وتعاني من حالة حرجة، والثانية مصابة في الرأس وبعض الكسور وفي حالة حرجة أيضا، قبل أن تتوفى إحداهما في وقت لاحق.

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