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حوادث

ضبط صاحب شركة غسل 40 مليون جنيه في الإسكندرية حصيلة تجارة النقد الأجنبى

النقد الأجنبى، فيتو
النقد الأجنبى، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.


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وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الأموال العامة النيابة العامة

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