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رياضة

المنصورة يخوض معكسرا مغلقا بالقاهرة استعدادا لمنافسات دوري المحترفين

المنصورة
المنصورة

أستقر رضا العيسوي المدير الفني لفريق المنصورة  على الدخول في  معسكر مغلق بمدينة القاهرة بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم 27 المقبل، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد والتي يشارك فيها الفريق في دوري المحترفين .

ويفتتح نادي المنصورة مشواره في أولى جولات دوري المحترفين المقرر انطلاقه يوم 7  أكتوبر القادم بمواجهة نادي أبو قير للأسمدة.

وأشار شريف أبو العزم مدير الكرة بنادي المنصورة على أن معسكر الفريق سيستمر لمدة 5 أيام وسيتخلله 3 مباريات ودية أمام نادي الشمس وبتروجيت وديروط لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل. 

 

جدول مباريات المنصورة في دوري المحترفين

1- أبوقير للأسمدة ضد المنصورة

2- المنصورة ضد السكة الحديد

3- كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة

4- المنصورة ضد الترسانة
5- القناة ضد المنصورة

6- المنصورة ضد الداخلية

7- سبورتنج ضد المنصورة

8- المنصورة ضد المصرية للاتصالات

9- بترول أسيوط ضد المنصورة

10- المنصورة ضد بلدية المحلة

11- المقاولون العرب ضد المنصورة

12- المنصورة ضد منتخب السويس

13- ديروط ضد المنصورة

14- المنصورة ضد أسوان

15- المنصورة ضد بروكسي

16- راية ضد المنصورة

17- المنصورة ضد وادي دجلة

18- طنطا ضد المنصورة

19- لافيينا ضد المنصورة

مواعيد مباريات بلدية المحلة في الدور الأول من بطولة دوري المحترفين

الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

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المنصورة فريق المنصورة رضا العيسوي محمد البسيوني دوري المحترفين بتروجيت

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