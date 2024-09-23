إحالة شخصين للجنايات بتهمة قتل سائق توك توك بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة شخصين متهمين بقتل سائق توك توك وسرقته وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة الزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق في منطقة الزاوية الحمراء، وبفحص بلاغات التغيب والتحري تبين أن المتوفى مبلغ بتغيبه منذ أكثر من يومين.

المتهمون استدرجوا المجني عليه إلى منطقة زراعية وسرقوه وقتلوه

وبإجراء التحريات وتتبع خط سير المتوفى تبين أنه خرج من الزاوية الحمراء واستقل معه شخصين التوك توك واستدرجوه إلى منطقة زراعية.

وأضافت التحريات أنه ما إن وصلوا إلى منطقة مظلمة حتى أوقفوه وانهالوا عليه مجتمعين ضربا وطعنا بأسلحة بيضاء وسرقوا التوك توك وهاتفه المحمول وتركوه غارقا في دمائه.