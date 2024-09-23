الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة شخصين للجنايات بتهمة قتل سائق توك توك بالزاوية الحمراء

متهم
متهم

 أمرت  نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة شخصين متهمين بقتل سائق توك توك وسرقته وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة الزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات. 


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة  بطريق في منطقة الزاوية الحمراء، وبفحص بلاغات التغيب والتحري تبين أن المتوفى مبلغ بتغيبه منذ أكثر من يومين.

 

المتهمون استدرجوا المجني عليه إلى منطقة زراعية وسرقوه وقتلوه

وبإجراء التحريات وتتبع خط سير المتوفى تبين أنه خرج من الزاوية الحمراء واستقل معه شخصين  التوك توك واستدرجوه إلى منطقة زراعية.

وأضافت التحريات أنه ما إن وصلوا إلى منطقة مظلمة حتى أوقفوه وانهالوا عليه مجتمعين ضربا وطعنا بأسلحة بيضاء وسرقوا التوك توك وهاتفه المحمول وتركوه غارقا في دمائه.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة شمال القاهرة الكلية منطقة الزاوية الحمراء مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط المتهم بقتل ميكانيكي إثر خلاف على ثمن تصليح دراجة نارية بالغربية

تأجيل محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها لجلسة 2 أكتوبر

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

كوليرا أم نزلات معوية؟ مؤتمر صحفي لوزير الصحة لكشف حقيقة إصابات أسوان (بث مباشر)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23- 9- 2024

الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

عباس أبو الحسن في التخشيبة.. التفاصيل الكاملة لدهس سيدتين تحت سيارة الفنان.. الدفاع يتهم المستشفى بالإهمال.. ومفاجأة في أقوال الجاني

كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

منوعات

المزيد

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب البلهارسيا وطرق العلاج والوقاية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية