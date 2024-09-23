نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل
يعتبر النمر من أشرس الحيوانات البرية التي تعيش في الغابات، ولكن التغيرات المناخية التي تسببت في الكثير من حرائق الغابات أصبحت تهدد حياة نمر الجاكورا.
حرائق الغابات في البرازيل تهدد حياة نمر الجاكورا
وذكرت تقارير إعلامية أن حرائق الغابات في البرازيل تهدد بانقراض نمور الجاكوار، بعد أن اشتعلت بشكل مهول وغطت سحب من الدخان نحو ثلثي البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الطبيبة البيطرية بوليانا موتينها قولها: «نرى حيوانات في أعلى السلسلة الغذائية كنمور الجاكوار، تعاني من خطر الانقراض بفعل الحرائق"
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