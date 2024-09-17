الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

حرائق الغابات، فيتو
حرائق الغابات، فيتو

أفادت وكالة Europa Press بمصرع  4 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين جراء حرائق الغابات التي تجتاح وسط وشمالي البرتغال.

 

وبحسب الوكالة، فإن 33 من أصل 40 مصابين هم من رجال الإطفاء. وإضافة إلى ذلك اضطر نحو 100 شخص بمغادرة منازلهم خوفا من انتشار النيران.

 

أكثر من 100 بلدة معرضة لخطر الحريق الأقصى

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة الدافئة في البلاد اليوم الثلاثاء. وقال المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي إن أكثر من 100 بلدة معرضة لخطر الحريق الأقصى.

يشار إلى أنه منذ السبت، اعتقلت السلطات البرتغالية أربعة أشخاص للاشتباه في إشعالهم بعض هذه الحرائق. وتم الاعتقال الأخير يوم الاثنين. المشتبه به امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا متهمة بإشعال عدة حرائق في 12 و13 و15 و16 سبتمبر في بلدتي سيبال وكونديكسا نوفا في كويمبرا.

واعتقلت السلطات البرتغالية 4 أشخاص بتهمة قيام بإثارة هذه الحرائق، ومن بينهم امرأة (47 عاما) متهمة بإشعال عدة حرائق في 12 و13 و15 و16 سبتمبر الجاري في بلدتي سيبال وكونديكشا نوفا في كويمبرا.

 

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