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اقتصاد

سفير البرازيل بالقاهرة: نسعى لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري مع مصر

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

أكد السفير بوليني فرانكو دي كارفالو، سفير البرازيل لدى مصر، أن السفارة تعمل على تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، مع تسهيل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين البرازيلي والمصري. 

وأوضح السفير أننا في السفارة نركز على ربط الشركات والمؤسسات البرازيلية بنظيرتها المصرية، ما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري، ونرى أن مصر تعتبر بوابة هامة نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، والبرازيل بدورها أحد أكبر الاقتصادات في أمريكا اللاتينية، وهذا التعاون من شأنه أن يدفع بحجم التجارة والاستثمارات الثنائية إلى مستويات أعلى.

وأشار السفير إلى أن هناك العديد من المبادرات قيد التنفيذ لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، والمنتجات الحيوانية، إلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

 


 

من جانبه، أكد مايكل جمال، المدير الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، أن العلاقات المصرية البرازيلية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وقد ظهر ذلك من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. 


وأضاف جمال أن الغرفة تسعى إلى تعريف المستثمرين المصريين والبرازيليين بالفرص المتاحة، سواء كانت فرصًا تجارية مثل الاستيراد والتصدير أو استثمارية، بهدف زيادة حجم التعاون بين الجانبين.
 

و أوضح أن مكتب الغرفة بالقاهرة استقبل العديد من البعثات التجارية البرازيلية في قطاعات مختلفة، منها الزراعة، والإنتاج الحيواني، والأدوية. ونظم المكتب مشاركات مصرية في العديد من المعارض والمحافل الدولية بالبرازيل، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية متخصصة في مجالات الأسمدة، الملابس، الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية.

 

وتستكشف شركة 3i البرازيلية، المتخصصة في إنتاج سلالات الأبقار والجاموس، فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصري، تتميز الشركة بمجموعة واسعة من المنتجات تشمل سلالات الجاموس الحلاب عالية الإنتاجية، والأبقار، والأعلاف، إلى جانب البذور والمبيدات الزراعية.
من جانبه، أعرب آدم سمور رئيس مجلس إدارة شركة 3i "هذه زيارتنا الأولى إلى القاهرة، ونسعى إلى إقامة شراكات قوية مع الجانب المصري، خاصة وأن السوق المصري يُعد واحدًا من أكبر وأهم الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا. نحن نرى فرصًا واعدة لزيادة حجم أعمالنا في مصر والمنطقة."
وأضاف: "الهدف من زيارتنا هو التعرف على السوق المصري عن قرب، واستعراض قدراتنا الإنتاجية، لا سيما في مجال سلالات الأبقار والجاموس الحلاب عالية الإنتاجية، كما نخطط لعقد لقاءات مع المستوردين المصريين، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمزارع إنتاج الألبان في مصر."
كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة 3i أنهم يدرسون حاليًا إمكانية إنشاء مزرعة نموذجية للجاموس الحلاب في مصر، بهدف نقل التجربة البرازيلية في هذا المجال، وتحويلها إلى مركز تصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد أن سلالات الجاموس التي تقدمها الشركة تتميز بإنتاجية عالية وقدرتها على تحمل الظروف المناخية المختلفة.

 

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السفير بوليني فرانكو دي كارفالو سفير البرازيل لدى مصر سفير البرازيل لدى مصر مايكل جمال المدير الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة

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