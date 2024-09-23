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حوادث

النيابة تأمر بضبط سائق متهم بدهس شاب في مدينة نصر

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق أعلى كوبري جامع السلام مما أسفر عن مصرعه وصرحت بدفن جثة المتوفى وكلفت بسرعة إجراء التحريات. 


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث سير ووفاة شاب

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين صحة البلاغ،وكشفت التحريات أن سيارة مسرعة صدمت شابا أثناء عبوره الطريق أعلى كوبري جامع السلام في مدينة نصر مما أسفر عن مصرعه.


ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة كوبري جامع السلام

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