أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر مهدد بعدم المشاركة بكأس العالم 2026.. الزمالك يعلن عن زيه الخاص بالسوبر الإفريقي.. وميكالي يوقع عقود تدريب منتخب 2005

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشفت صحيفة بليك السويسرية عن مفاجأة قد تحرم منتخب مصر من المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجه المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، رسالة لـ أحمد فتحي بعد إعلان اعتزاله، ودافع عن حارس الأحمر محمد الشناوي في ظل أزمته مع جماهير الأحمر.

كشف نادي الزمالك، عن الزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للسوبر الأفريقي أمام الأهلي.

الكونفيدرالية، تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بعد فوزه على الهلال الليبي 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق أرسنال مع نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

انتقد بعض جماهير نادي الزمالك القميص الجديد للفريق الأبيض المصمم خصيصا لمباراة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.



وأعلن نادي الزمالك اليوم الأحد عن القميص المصمم خصيصا لمباراة السوبر الإفريقي باللونين الأبيض والأسود.

وتشابه قميص الزمالك والذي من المفترض أن يكون زي القلعة البيضاء في السوبر الإفريقي، مع قميص نادي الجزيرة الإماراتي مع اختلاف الشعار والرعاة فقط.

وانتقد عشاق الزمالك التيشرت خاصة أنه جاء بعد أيام من ظهور التيشرت اللبني الذي كان يشبه تصميم قميص المصري البورسعيدي.

ميكالي، وقع كايو زيلر وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الأحد، على عقود المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.

الدوري الممتاز، كشف مصدر مقرب من الشركة الألمانية التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، عن مفاجأة غير سارة بشأن موعد إنتهاء الدوري الأول من المسابقة.



وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الشركة الألمانية، وبعد إطلاعها على مواعيد إرتباطات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، وإرتباط النادي الأهلي بمباريات بطولة الإنتركونتينتال، إلى جانب الأجندة الدولية للفيفا والخاصة بإرتباطات المنتخب الوطني الأول، فقد تبين لها إستحالة إنتهاء مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز قبل شهر أبريل 2025.

الدوري الإنجليزي، عادل النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الرقم المسجل باسم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ونجم النصر السعودي كأسرع لاعب يصل لـ 100 هدف مع فريق واحد بتاريخ كرة القدم.

وسجل إيرلينج هالاند هدفه رقم 100 مع مانشستر سيتي في 105 مباريات وهو نفس رقم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025.

ونشر كاف بيانا رسميا أعلن من خلاله إقامة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.