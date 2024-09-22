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رياضة

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي ويعلق على أزمة الشناوي وجماهير الأهلي

عدلي القيعي رئيس
عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

وجه المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، رسالة لـ أحمد فتحي بعد إعلان اعتزاله، ودافع عن حارس الأحمر محمد الشناوي في ظل أزمته مع جماهير الأحمر.

رسالة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي

وقال عدلي القيعي خلال برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "محمد الشناوي كابتن الفريق وياما فرحنا وممكن يكون خد على خاطره ويا ريت نتعامل بالمعيار البشري ونسامحه ونغفر له لو كان اخطأ، وكلنا بنغلط، المهم في الآخر احنا كأسرة نبقى عارفين نفرح ونحتوي بعض".

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أحمد فتحي بعد اعتزاله: "ربنا كرمني في مشواري مع الكرة وحققت كل البطولات بالأهلي"

 

مصلحة أحمد فتحي وقصة جماهير الأهلي

وعن تصريحات أحمد فتحي بعد إعلان اعتزاله، علق عدلي القيعي: "أحمد فتحي لما انتقل لبيراميدز هو شاف مصلحته وحسبها فلوس وقال لنفسه هبقى أطيب وأصالح جمهور الأهلي بكلمتين لما اعتزل".

وتابع: "طالما أحمد فتحي لم يسئ لجمهور الأهلي خلاص مفيش مشكلة هو شاف مصلحته وأهلا به، 
إنما اللي يسيئ للنادي الأهلي هو اللي الناس بتبقى حساسة تجاهه".

 

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